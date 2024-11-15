ABD'de sigorta şirketini öyle bir yöntemle dolandırmaya çalıştılar ki! "Video daha detaylı incelenince..."

Dört şüpheli Ocak ayında araçlarına ayı saldırdığı iddiasıyla sigorta şirketine başvurmuştu. Bu iddialarını kanıtlamak için de, güvenlik kamerası görüntüsünü sigorta şirketi ile paylaştılar.

AYI KILIĞINDA ROLLS ROYCE MARKA ARACA ZARAR VERDİLER

Söz konusu görüntüde, ‘hayvanın’ Rolls Royce'un ön koltuğuna tırmandığı ve lüks araca zarar verici hareketler yaptığı görülüyor.

Ancak kaydın şüphe uyandırması sonrası sigorta şirketi California’daki yetkililerle temasa geçti.

ŞÜPHELİNİN EVİNDEN AYI KOSTÜMÜ ÇIKTI

Çıkarılan arama emri sonrası yapılan baskında şüphelilerden birinin evinde ayı kostümü bulundu.

California Sigorta Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Videonun daha detaylı incelenmesi sonucunda, ayı denilen şeyin aslında ayı kostümü giymiş bir kişi olduğu belirlendi" denildi.

UZMANA BAŞVURULDU

Görüntülerdekinin bir ayı olmadığının tespiti için, sigorta güvenliği yetkilileri, yaban hayatı uzmanlarına da başvurdu.

Uzmanlığına başvurulan biyolog, "görüntünün açıkça ayı kostümü giymiş bir insana ait olduğu" tespitini yaptı.

Medyaya dağıtılan araç içi fotoğraflarında, 100 bin dolar değerindeki 2010 model Rolls Royce’ta ‘pençe’ izi benzeri hasar görülüyor.

Kaynak: TRT Haber