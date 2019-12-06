ABD'de silahlı saldırgan paniği

Escambia bölgesi şerif departmanından yapılan açıklamaya göre saldırgan olay yerinde vuruldu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı üs kapatılırken Reuters haber ajansı saldırgan haricinde bir kişinin daha öldüğünü belirtti.

Çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken olayın neden gerçekleştiğine dair açıklama yapılmadı.

BU HAFTA İKİNCİ BENZER OLAY

Bu olaydan iki gün önce de Hawaii'deki Pearl Harbour Üssü'de bir denizci ateş açmış, iki sivil öldürdükten sonra kendini vurmuştu.



