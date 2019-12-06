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ABD'de silahlı saldırgan paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir donanma üssünde silahlı bir saldırgan rapor edildi. Biri saldırgan 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı saldırgan paniği

Escambia bölgesi şerif departmanından yapılan açıklamaya göre saldırgan olay yerinde vuruldu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı üs kapatılırken Reuters haber ajansı saldırgan haricinde bir kişinin daha öldüğünü belirtti.

Çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken olayın neden gerçekleştiğine dair açıklama yapılmadı.

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Bu olaydan iki gün önce de Hawaii'deki Pearl Harbour Üssü'de bir denizci ateş açmış, iki sivil öldürdükten sonra kendini vurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı

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