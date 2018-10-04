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ABD'de silahlı saldırı: 1 polis öldü, 4 polis yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 03:43 | Son Güncelleme

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Florence kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı. Yüzlerce polis olay yerine sevk edildi, bölgede acil durum ilan edildi.

ABD'de silahlı saldırı: 1 polis öldü, 4 polis yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Florence kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis memuru ise yaralandı. Olay yerine 100'ü aşkın polis sevk edildi.

Bölgede 'acil durum' ilan eden polis yetkilileri, halka dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.

Saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

(DHA)

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