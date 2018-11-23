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ABD'de silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir AVM'de Black Friday alışverişi yapan kalabalığa ateş açıldı.

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir AVM'de Black Friday alışverişi yapan kalabalığa ateş açıldı.

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Saldırı sonucu en az iki kişi yaralandı. Saldırının ardından bir şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Black Friday ABD silahlı saldırı Alabama

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