ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir AVM'de Black Friday al\u0131\u015fveri\u015fi yapan kalabal\u0131\u011fa ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131.\n\nSald\u0131r\u0131 sonucu en az iki ki\u015fi yaraland\u0131. Sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir \u015f\u00fcphelinin vurularak etkisiz hale getirildi\u011fi belirtildi.10 bin y\u0131ll\u0131k T\u00fcrk kabilesi: Dukhalar...M\u00f6lln sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n 26\u2019\u0131nc\u0131 y\u0131l\u0131nda kurbanlar i\u00e7in anma t\u00f6reni d\u00fczenlenecek6 bin mersin bal\u0131\u011f\u0131 \u00f6ld\u00fc, k\u00f6pr\u00fc in\u015faat\u0131 durdu
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