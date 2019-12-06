ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Escambia bölgesi şerif departmanından yapılan açıklamaya göre saldırgan olay yerinde vuruldu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı üs kapatılırken Reuters haber ajansı saldırgan haricinde bir kişinin daha öldüğünü belirtti.

ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer aldı.

Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

BU HAFTA İKİNCİ BENZER OLAY

Bu olaydan iki gün önce de Hawaii'deki Pearl Harbour Üssü'de bir denizci ateş açmış, iki sivil öldürdükten sonra kendini vurmuştu.



