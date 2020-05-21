HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: 3 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

ABD’nin Arizona eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

ABD’de silahlı saldırı: 3 yaralı

Saldırgan, saldırı anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
ABD’nin Arizona eyaleti Glendale kentinde yer alan Westgate eğlence merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Glendale polisi, saldırı sonucu 1’i ağır 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Silahlı saldırganın 20 yaşındaki Armando Hernandez olduğu ve saldırıda AR-15 tipi tüfek kullandığı belirtildi. Silahlı saldırganın gözaltına alındığı aktarılırken polisin güvenlik gerekçesiyle bölgeyi kapattığı ifade edildi.

Arizona Eyalet Senatörü Martin Quezada Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı sırasında bölgede olduğunu belirterek, "Sadece bir AR-15 vuruşu ile silahlı bir teröriste tanık oldum. Birden fazla mağdur var. Ben iyiyim. Çok fazla etkilenen insan var" ifadelerini kullandı.

Westgate eğlence merkezinin temsilcisi ise "Bu olaydan derinden rahatsız olduk. Düşüncelerimiz ve dualarımız mağdur ve aileleriyle birlikte" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Virüs savaşında söz Trump sert çıktı: RezillikVirüs savaşında söz Trump sert çıktı: Rezillik
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Diğer Haberler
Amphan Kasırgası'nda ölü sayısı 24'e yükseldi

Amphan Kasırgası'nda ölü sayısı 24'e yükseldi

Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar devrede

Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar devrede

Virüs savaşında söz Trump sert çıktı: Rezillik

Virüs savaşında söz Trump sert çıktı: Rezillik

Çinli acil tıp uzmanı: Koronavirüs değişime uğruyor

Çinli acil tıp uzmanı: Koronavirüs değişime uğruyor

Oğlunun hediye ettiği biletle Picasso tablosu kazandı

Oğlunun hediye ettiği biletle kazandı!

Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.