ABD'de silahlı saldırı! Birden fazla kişi vuruldu

ABD'nin doğusundaki Maryland Eyaleti'ne bağlı Harford County bölgesinde duyulan silah seslerinin ardından resmi açıklama geldi.
Harford County Şerifi, sosyal medya hesaplarında “Çok sayıda kurban var. Bölgeye yaklaşmayın” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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