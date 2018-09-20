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ABD'de silahlı saldırı! Birden fazla kişi vuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

ABD'nin Harford County bölgesinde duyulan silah seslerinin ardından, birden fazla kişinin vurulduğu bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı! Birden fazla kişi vuruldu

ABD'nin doğusundaki Maryland Eyaleti'ne bağlı Harford County bölgesinde duyulan silah seslerinin ardından resmi açıklama geldi.

Harford County Şerifi, sosyal medya hesaplarında “Çok sayıda kurban var. Bölgeye yaklaşmayın” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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ABD Harford County ABD'de silahlı saldırı

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