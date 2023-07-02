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ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

02.07.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganların arandığını bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı açıklandı.

Baltimore Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki kadın olay yerinde, 20 yaşındaki erkek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda 3'ü ağır 28 kişi yaralandı.

Komiser Vekili Richard Worley, basın toplantısında, silahlı saldırının gece yarısı şehrin güney bölgesindeki sokak partisi sırasında düzenlendiğini, saldırganların arandığını açıkladı.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott da "Bu sabah tüm Baltimore, kaybettiğimiz hayatlar için yas tutuyor." dedi.

Scott, ABD'nin en çok silahlı saldırı düzenlenen şehirlerinden Baltimore'daki belediye seçimlerini "silahlı şiddeti azaltma vaadiyle" kazanmıştı. (AA)

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