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ABD'de silahlı saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

05.09.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Virginia ve Florida eyaletlerinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Flroida'da eğlence merkezinde yaşanan saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Virginia'da bir evde yaşanan saldırıda ise içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de silahlı saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Virginia'da bulunan Norfolk Eyalet Üniversitesi, sosyal medya hesabından, bir evde yaşanan silahlı saldırıda Hemşirelik bölümünde okuyan 19 yaşındaki bir kız öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

POLİS ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI

Daha sonra Norfolk polisi, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını, içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını, saldırının sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

EĞLENCE MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan, Flroida'nın Platka bölgesinde dün bir eğlence merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Platka polisi, silahlı saldırıda vurulan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini belirtirken beşinci kişinin ise sert bir cisimle darp edildiğini ifade etti.

Mağdurların ismi açıklanmazken, yaralıların helikopterle en yakın bölgedeki travma merkezine kaldırıldığı ve ikisinin durumunun kritik olduğu kaydedildi. (AA)

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silahlı saldırı abd
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