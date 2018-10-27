HABER

ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh şehrinde bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. "Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor" diye bağırdığı ileri sürülen saldırgan gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmazken olayda 3 polisin de vurulduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına alırken, bölge sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamaları istendi.

abd

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

BNS News, saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırganın "Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor" diye bağırdığı ileri sürüldü.

TRUMP TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Pittsburgh, Pennsylvania'daki olayları izliyorum. Güvenlik kuvvetleri olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindeki insanlar korunmalı. Birden fazla kayıp var gibi görünüyor. Saldırgana dikkat edin. Tanrı hepinizi korusun!"

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Perili Orman Korku SalıyorPerili Orman Korku Salıyor
Milyonlarca Renk Tonu GörebiliyorMilyonlarca Renk Tonu Görebiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD sinagog silahlı saldırı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Washington Post Editörü Attiah: Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı!

Washington Post Editörü Attiah: Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı!

İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze'yi vuruyor

İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze'yi vuruyor

Merkel'den Suudi Arabistan'a rest: Artık silah göndermeyeceğiz

Merkel'den Suudi Arabistan'a rest: Artık silah göndermeyeceğiz

Çekya Başkanı'ndan hadsiz şaka! Bunu ilk kez yapmıyor

Çekya Başkanı'ndan hadsiz şaka! Bunu ilk kez yapmıyor

ABD'de nükleer alarmı!

ABD'de nükleer alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.