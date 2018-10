ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmazken olayda 3 polisin de vurulduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına alırken, bölge sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamaları istendi.

BNS News, saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırganın "Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor" diye bağırdığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Pittsburgh, Pennsylvania'daki olayları izliyorum. Güvenlik kuvvetleri olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindeki insanlar korunmalı. Birden fazla kayıp var gibi görünüyor. Saldırgana dikkat edin. Tanrı hepinizi korusun!"

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!