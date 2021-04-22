ABD'de siyah öğrencisinin ensesine ayağıyla bastı!

Minnesota'da George Floyd'un ensesine 9 dakikadan uzun süre diziyle bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru, Derek Chauvin'ın ceza aldığı gün, Teksas eyaletinde bulunan Lamar İlkokulu'nda bir öğretmen, 11 yaşındaki siyah öğrenci Zaelyn Jackson'ın ensesine ayağı fotoğrafları Facebook'ta yayılmasının ardından tepki çekti.

Olayın fotoğrafını Zaelyn'in annesine 'Eğer ödevini yapmazsa böyle olur' diye gönderen öğretmen, bunu 'şaka amaçlı yaptığını' söyledi.

Görüntü, aile üyelerini de ikiye böldü. Anne, olayı 'espri' olarak nitelendirirken, Zaelyn'in babası ve teyzesi ise rahatsızlıklarını dile getirdi.

Zaelyn'ın annesi de ismi açıklanmayan öğretmenin yakın arkadaşı olduğunu ve fotoğrafı komik bulduğunu söyledi. Ancak Zaelyn'ın babası ve okuldaki diğer öğrencilerin aileleri görüntünün komik değil aşağılayıcı olduğunu belirterek durumu okul idaresine bildirdi.

Okul yönetimi, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

ANNE: ÖNCE GÜLÜP GEÇTİM

NBC 5 kanalına konuşan anne, "Fotoğrafın üzerinde çok fazla durmamıştım, gülüp geçtim. Ancak diğer aile üyelerimin tepkilerinden sonra beni de rahatsız etmeye başladı" dedi.