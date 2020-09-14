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ABD’de siyah aileler ırkçılıktan korunmak için yeni kent kuruyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

ABD’nin Georgia eyaletindeki Afro-Amerikalı aileler, yaklaşık 364 dönüm araziye 1,7 milyon dolar ödeyerek ‘ırkçılıktan’ arındırılmış bir kent kurmak için düğmeye bastı.

ABD’de siyah aileler ırkçılıktan korunmak için yeni kent kuruyor!

ABD'de son dönemlerde artan siyahi vatandaşlara yönelik ırkçılık hareketleri, siyahi aileleri harekete geçirdi. Georgia eyaletindeki siyahi aileler, ırkçılıktan kurtulmak için kendilerine ait kent kurmaya karar verdi.

Freedom Georgia Initiative (Georgia Özgürlük Girişimi) 12 siyahi aileye yeni kent kurulması için düğmeye bastı. Aileler, Georgia eyaletinin Wilkinson ilçesinde yerel belediyeye ait olmayan yaklaşık 364 dönümlük araziyi 1,7 milyon dolara ( 12 milyon 734 bin TL) satın aldı.

“GÜVENLİ BİR ALAN YARATMAK İSTEDİK”

ABD medyasına konuşan emlakçı Ashley Scott, “İnsanlarımızın sokağa çıkıp protesto ettiğini görüyoruz. Siyahi halka yapılan adaletsizliklere dikkat çekmesini istiyorum. Bizim bir alan yaratmamız, yeniden bir köy, bir kabile olabileceğimiz bir alan yaratmamız gerekiyordu. Kendi sorunlarımıza ve endişelerimize çözüm arayabileceğimiz bu güvenli alanı yaratmak istedik” dedi. Öte yandan, iki kadının kademeli olarak araziyi geliştirmeyi planladıkları aktarıldı. Öte yandan, nihai amacın araziyi Georgia eyaletinin tanıyacağı bir şehir haline getirmek olduğu ifade edildi.

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