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ABD'de siyahi öğrenciye zorla idrar içirdiler!

09.03.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 yaşındaki siyahi öğrenci ırkçı saldırıya uğradığı arkadaşları tarafından idrar içmeye zorlandı. Irkçı saldırıya uğrayan çocuğun annesi o anlara ait videoyu paylaştı.

ABD'de bir kez daha ırkçılık tartışmaları gündemin en üst sırasına taşındı.

ABD'nin Teksas eyaletinde, 13 siyahi öğrenci arkadaşları tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Ortaokul öğrencisi ve yatılı kaldığı futbol takımındaki arkadaşları tarafından ırkçı saldırıya uğrayan siyahi öğrenciye zorla idrar içirildi. Siyahi öğrencinin zaman zaman arkadaşları tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldığı ve uyku sırasında kafasına darbe aldığı ifade edildi.

ANNESİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öğrencinin annesi Summer Smith, oğlunun şiddet gördüğü görüntüleri sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Plano Teksas Polis Departmanı'nın taciz olayıyla alakalı soruşturma başlattığı ancak ailenin nefret suçuna ilişkin soruşturma açılmasını istediği belirtildi.

Ailenin avukatı Kim Cole, yaptığı açıklamada sorumluların cezasız kalmaması gerektiğini belirterek olayın 'nefret suçu' olduğuna dikkat çekti.

"SİZ ŞEYTANSINIZ"

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Smith, oğluna arkadaşları tarafından zorbalık yapıldığını dile getirerek, 'Nasıl bu kadar korkunç olabilirsiniz 'Siz şeytansınız' dedi.

ÜLKEDE SİYAHİLERE UYGULANAN ŞİDDET 16 KAT FAZLA

Amerikan Pediatri Akademisi tarafından yayımlanan tıp dergisi Pediatrics'te 2020 yılındaki araştırmasında, ABD'de beyaz çocuklara kıyasla siyahi çocukların polis tarafından öldürülme olasılığının 16 kat daha fazla olduğunu açıklamıştı.

Baş araştırmacı Dr. Monika Goyal ise araştırma sonuçlarının şaşırtıcı olmadığını ancak bunun durumu trajediden uzaklaştırmadığını belirtti. Goyal yaptığı açıklamada, "Olayların çocukları da kapsadığını gördüğümüzde bu, sorunu daha da trajik hale getiriyor' demişti.

Goyal ve ekibi, 2003'ten 2018'e kadar 140 ergenin polis müdahalesinden öldüğünü ve söz konusu vakalardan 131'inin ateşli silahlar içerdiğini ortaya çıkardı. Ölenlerin büyük çoğunluğu ise ortalama olarak 16 yaşında ve erkek olduğunu ifade etmişti.

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