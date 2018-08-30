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ABD'de skandal! Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşini kaçıran iki Türk yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

ABD'de Chobani yoğurdun sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray'ı kaçıran iki Türk yakalandı. Zanlılar Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ABD'de skandal! Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşini kaçıran iki Türk yakalandı

ABD'nin en zengin Türk iş adamlarından Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray, 2 Türk tarafından Florida'nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı. Kaçarken yakalanan Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BANKA HESABINDAN 2,5 MİLYON DOLARI ALMAK İSTEMİŞLER

Siirtli aşiret lideri Bedrettin Ekdi'nin ABD'ye kaçan 38 yaşındaki oğlu Murat Ekdi ülkede parasız kalınca West Palm Beach'te yaşayan Chobani'nin kurucusu ünlü iş adamı Hamdi Ulukaya'nın eski eşi 59 yaşındaki Ayşe Giray'ı arkadaşı 45 yaşındaki Mustafa Gençoğlanoğlu ile birlikte tehdit ve silah zoruyla kaçırdı. Giray'ın banka hesabından kendi hesaplarına 2.5 milyon doları zorla geçirmeye çalıştı.

MAĞDURU ŞOK TABANCASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRMİŞLER

Geçtiğimiz Pazartesi günü sabah 10.00 civarında West Palm Beach'te polis bankadan acil durum mesajı aldı.

Ayşe Giray ve Mustafa Gençoğlanoğlu aslında 1 senedir tanışıyorlardı. İddiaya göre, olay günü Gençoğlanoğlu Giray'ın evinde boya-badana yapıyordu. Giray, Gençoğlanoğlu'ndan kendisini tren istasyonuna bırakmasını rica etti. Bu sırada Mustafa Gençoğlanoğlu kadına şok tabancasıyla 5-6 el ateş edip etkisiz hale getirdi. Ardından Giray'ı, suç ortağı Murat Ekdi ile önceden kiraladığı eve götürdü. Zanlılar kendine gelen Ayşe Giray'ın eline daha önce 3 kişinin vurulduğu olayda kullanılan tabancayı tutuşturarak tehdit etti. 4 milyon dolar ödememesi halinde polise şikayette bulunmakla korkuttu.

4 milyon doları olmadığını söyleyen Giray, bankadaki 2.5 milyon doları hesaplarına aktarabileceğini söyleyince zanlılar kadınla birlikte bankaya doğru yola çıktı.

BANKA YETKİLİLERİNE TEHDİT EDİLDİĞİNİ BİLDİRMİŞ

Banka gişesinde ölümle tehdit edildiğini belirten Ayşe Giray'ı banka yetkilileri derhal güvenli bir odaya aldı ve polise haber verdi.

Dışarıda bekleyen zanlılar kadının vezneden ayrıldığını görünce olay yerinden araçla kaçmaya çalıştı. İki zanlı yüksek hızla araba kullanırken polis tarafından gözaltına alındı. Arabadan olayda kullanılan şok tabancası, siyah eldiven ve maske çıktı.

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