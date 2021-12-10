HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de skandal olay! Vandallar dini kitapları yaktı

ABD'de skandal olay! Vandallar dini kitapları yaktı

10.12.2021 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Arizona Eyalet Üniversitesinde (ASU) bulunan ibadet odasında, Müslüman öğrencilere ait dini kitapların yakılarak tahrip edildiği belirtildi. Kitapların arasında Kur'an-ı Kerim'in de olduğu öğrenildi.

ABD'de skandal olay! Vandallar dini kitapları yaktı

ASU Müslüman Öğrenciler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, üniversitenin Hayden Kütüphanesi içinde yer alan, Müslüman öğrencilerin sıklıkla kullandığı ibadet odasındaki dini kitapların yırtıldığı ve yakıldığı bildirildi.

ABD'de lisede 4 kişiyi katletmişti! Ebeveynleri de kaçarken yakalandıABD'de lisede 4 kişiyi katletmişti! Ebeveynleri de kaçarken yakalandı

Açıklamada, bu olayın, bu okul döneminde yaşanan ikinci vandalizm olduğuna dikkat çekilerek, "Kampüsteki Müslüman öğrencilerin güvenlik endişesine ilgisiz kalınmamalı." ifadesine yer verildi.

YÖNETİME 'KINAMA' ÇAĞRISI

Üniversite polisinin olay hakkında soruşturma açması için çalıştıkları kaydedilen açıklamada, ASU yönetiminin de olayı kınaması çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşlardan Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Arizona ofisi de Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitaplara yönelik saldırı hakkında, "Kamu görevlileri ve topluluk liderleri, ülke çapında kaçınılmaz olarak nefret eylemlerine yol açan artan bağnazlığa karşı seslerini yükseltmelidir." çağrısını dile getirdi. (AA)

İsrailli casus yazılımla ilgili çarpıcı iddia: ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendiİsrailli casus yazılımla ilgili çarpıcı iddia: ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor
Putin'den Donbas'ta yaşananlarla ilgili 'soykırım' benzetmesiPutin'den Donbas'ta yaşananlarla ilgili 'soykırım' benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçine hiçbir şey giymeyince tepki çekti

İçine hiçbir şey giymeyince tepki çekti

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

CHP'li Özkoç: Süleyman Soylu görevden alınmalı

CHP'li Özkoç: Süleyman Soylu görevden alınmalı

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.