ABD'de sokak partisine polis baskını

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Florida eyaletinde binlerce kişi sokak partisinde buluştu.

DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti.

Volusia İlçesi Şerif Ofisi’nin şüphelendiği iki kişinin silahlı yakalamasının ardından sorgulama devam ederken, polis ekipleri 3 bin kişinin

şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.

PARTİDE 1500 KİŞİ TOPLANDI

Polis helikopterinin de kullanıldığı operasyonda binlerce kişi sokakta ve evlerin içerisinde görüntülenirken, olay yerine giden emniyet

güçleri kalabalığı dağıttı. Sadece bir sokakta onlarca araç olduğu görülmüş ve yüzlerce kişi parti yapmak üzere toplanmıştı. Polis kalabalığa

operasyon düzenledi, izinsiz grup dağıtıldı.

Şerif Michael J. Chitwood yaptığı açıklamada, “Burada bu gece meydana gelen davranış tehlikeli, anlamsız, kabul edilemez ve toplumumuz için utanç vericidir. Bunu asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kalabalığı dağıtmak isteyen polis ve grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki polis olay yerinde yaralandı.

ABD’de koronavirüsün en çok görüldüğü 9’uncu eyalet Florida’da 50 bine yakın pozitif koronavirüs vakası bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.



