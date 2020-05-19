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ABD'de sokak partisine polis baskını

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD’nin Florida eyaletinde, yasağa rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi iki ayrı sokak partisinde buluştu. Polis helikopterinin de havadan görüntülediği operasyonda, grubu dağıtmak isteyen polise ateş açıldı.

ABD'de sokak partisine polis baskını

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Florida eyaletinde binlerce kişi sokak partisinde buluştu.

DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti.

Volusia İlçesi Şerif Ofisi’nin şüphelendiği iki kişinin silahlı yakalamasının ardından sorgulama devam ederken, polis ekipleri 3 bin kişinin
şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.

PARTİDE 1500 KİŞİ TOPLANDI

Polis helikopterinin de kullanıldığı operasyonda binlerce kişi sokakta ve evlerin içerisinde görüntülenirken, olay yerine giden emniyet
güçleri kalabalığı dağıttı. Sadece bir sokakta onlarca araç olduğu görülmüş ve yüzlerce kişi parti yapmak üzere toplanmıştı. Polis kalabalığa
operasyon düzenledi, izinsiz grup dağıtıldı.

Şerif Michael J. Chitwood yaptığı açıklamada, “Burada bu gece meydana gelen davranış tehlikeli, anlamsız, kabul edilemez ve toplumumuz için utanç vericidir. Bunu asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kalabalığı dağıtmak isteyen polis ve grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki polis olay yerinde yaralandı.

ABD’de koronavirüsün en çok görüldüğü 9’uncu eyalet Florida’da 50 bine yakın pozitif koronavirüs vakası bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

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