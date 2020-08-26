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ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1852 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1852 artarak 182 bin 470'e yükseldi.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1852 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 bin 545 artışla 5 milyon 957 bin 484'e ulaştı.

SON 24 SAATTE 1852 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1852 artarak 182 bin 470'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 255 bini, test yapılanlar 77 milyon 944 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 674 bin 176 vakayla Brezilya, 3 milyon 246 bin 929 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 682 bin 209 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken bunu 615 bin 620 vakayla Teksas ve 605 bin 502 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 980 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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