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ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 537 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 537 artarak 225 bin 269'a çıktı.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 537 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 954 artışla 8 milyon 459 bin 967'ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 537 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 537 artarak 225 bin 269'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 504 bini, yapılan test sayısı 127 milyon 73 bini geçti.

Eyaletlere göre, 880 bin 871 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 877 bin 77 vakayla Teksas ve 756 bin 727 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 497 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 602 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 251 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: AA


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