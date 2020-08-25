HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 586 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 586 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:59 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 586 kişi hayatını kaybetti

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 218 bini, test yapılanlar 76 milyon 902 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 627 bin 217 vakayla Brezilya, 3 milyon 172 bin 77 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 676 bin 300 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 608 bin 817 vakayla Teksas ve 602 bin 829 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 972 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Potansiyel koronavirüs tedavisinde insanlı testlere başlandıPotansiyel koronavirüs tedavisinde insanlı testlere başlandı
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Güneş enerjisi ile çalışan uçaktan ilk serbest atlayış!
Güneş enerjisi ile çalışan uçaktan ilk serbest atlayış!
Rus savaş uçağı Barents Denizi üzerinde Norveç uçağını engelledi
Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi!
Patlamayla yerle bir olan Beyrut Limanı'nda 79 konteyner dolusu tehlikeli kimyasal daha bulundu
Beyrut Limanı'nda 79 konteyner tehlikeli kimyasal daha bulundu
Potansiyel koronavirüs tedavisinde insanlı testlere başlandı
Potansiyel koronavirüs tedavisinde insanlı testlere başlandı
Güney Kore, artan vakalar üzerine okulları yeniden kapatıyor
Artan vakalar üzerine okulları yeniden kapatılıyor!
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.