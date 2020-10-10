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ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 901 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 901 artarak 218 bin 718'e çıktı.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 901 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN 901 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 60 bin 72 artışla 7 milyon 898 bin 609'a çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 901 artarak 218 bin 718'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 65 bini, yapılan test sayısı da 116 milyon 530 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 849 bin 552 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 829 bin 453 vakayla Teksas ve 728 bin 921 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 372 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 980 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 57 bin vakayı geride bırakan Brezilya izliyor.

Kaynak: AA

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