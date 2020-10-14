HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 962 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 962 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 962 kişi artarak 220 bin 989'a çıktı.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 962 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 59 bin 430 artışla 8 milyon 97 bin 973'e çıktı.

SON 24 SAATTE 962 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 962 artarak 220 bin 989'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 229 bini, yapılan test sayısı 120 milyon 527 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 862 bin 124 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 845 bin 656 vakayla Teksas ve 738 bin 749 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 403 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 7 milyon 244 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 114 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandıBir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En Çok Okunan Haberler
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Diğer Haberler
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Allah yapımı değil ya'
Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Allah yapımı değil ya'
Muharrem İnce'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Muharrem İnce'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Antalya'da Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme
Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme
RTÜK Devlet Bahçeli'ye yönelik sözler nedeniyle Halk TV'ye para cezası verdi
RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
Kızılırmak Deltası'ndaki kuraklık havadan görüntülendi
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.