ABD'de sosyal medya yasaklarını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi

DeSantis, eyalet meclisinden geçen yasanın Silikon Vadisi elitlerine karşı bir hareket olduğunu belirterek, "ABD genelinde solcu medya ve büyük şirketler tarafından muhalif seslerin bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Yasa, sosyal medya şirketlerinin kuralları ihlal etmeleri halinde siyasi adayların hesabını 14 güne kadar askıya alabileceğini ancak süresiz olarak kapatamayacağını veya yasaklayamayacağını belirtiyor.

İHLAL DURUMUNDA PARA CEZASI

Yasanın ihlal edilmesi halinde, eyalet seçim komisyonunun söz konusu sosyal medya şirketine, eyaleti temsil eden adaylar için günlük 250 bin, diğer yerel adaylar için de 25 bin dolar para cezası verebileceği kaydediliyor.

SOSYAL MEDYADA YASAKLAMALARI YASAKLADILAR

Ülkede ilk örnek olarak gösterilen ve sosyal medyada yasaklamaları yasaklayan söz konusu yasanın diğer eyaletlere de model olabileceğine dikkat çekiliyor.

6 Ocak Kongre baskınından sonra Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya devleri, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında asılsız yalanlar yaydığı ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’ın hesaplarını kapatmıştı.

(AA)

