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  4. ABD'de su kayağı yapan bebek dünya rekoru kırdı! Görüntüler milyonlarca kez izlendi

ABD'de su kayağı yapan bebek dünya rekoru kırdı! Görüntüler milyonlarca kez izlendi

13.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys, dünya rekoru kırarak su kayağı yapan en genç kişi oldu. Bebeğin videosu sosyal medyadan milyonlarca kez izlenerek, viral oldu.

ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys adlı bebek su kayağı yapan en genç kişi olarak dünya rekoru kırdı. Rich Humphreys’in 6 aylık olmasına rağmen su kayağı yaptığı görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

REKOR KIRDI

Dünyada su kayağı yapan en genç kişi olarak rekor kıran bebeğe babasının eşlik ettiği görülürken, bir çok kullanıcı Rich'in ailesini "tehlikeli deneyiş" gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.

2020'NİN VİRAL VİDEO LİSTESİNE GİRDİ

Rich Humphreys'in rekor denemesi görüntülerindeki rahat tavrı ise dikkat çekerken, görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlenerek 2020 yılınıın viral olan videolar listesine girdi.

(DHA)

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