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ABD'de suçsuz yere 43 yıl yatan siyahi mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı

29.11.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Missouri eyaletinde, cinayet işlemekten suçlu bulunarak 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanan siyahi mahkum için düzenlenen yardım kampanyasında, bağış miktarı yaklaşık 1,5 milyon dolara ulaştı.

ABD'de suçsuz yere 43 yıl yatan siyahi mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı

Kansas şehrinde, görgü tanıklarının şahitliği üzerine 3 kişiyi öldürmekten 43 yıl hüküm giyen ve 24 Kasım'da suçsuz olduğuna karar verilerek salıverilen Kevin Strickland için bölge halkının destek verdiği yardım kampanyasında, 1,5 milyon dolara yakın para toplandı.

Strickland'in, suçsuzluğunu ortaya çıkaran deliller arasında DNA'nın kanıt olarak gösterilememesi nedeniyle eyaletten tazminat alamadığı, 62 yaşındaki adamın temel yaşam masraflarını karşılayabilmesi için Midwest Masumiyet Projesi isimli kuruluşun, "gofundme.com" internet sayfası üzerinden yardım kampanyası düzenlediği belirtildi.

SADECE DNA KANITI YOLUYLA TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİYOR

Missouri eyaleti yasaları, "haksız yere hapis cezasına" ilişkin tazminatların, yalnızca DNA kanıtı yoluyla aklanan kişilere ödenmesine izin veriyor.

1979 yılında, tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland'in, demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra, geçen hafta söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedilmişti.

1978'de gerçekleşen cinayetleri işlediğini hiçbir zaman kabul etmeyen Strickland, hapisten çıkarken, "43 yıl boyunca kendine dayanma gücü veren Tanrı'ya şükrettiğini" söylemişti.

19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere oldukça uzun süre hapis yatan kişilerden oldu. (AA)

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