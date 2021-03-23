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ABD'de süpermarkette silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

23.03.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder şehrinde bulunan bir süpermarkete kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

ABD'de süpermarkette silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers isimli markete kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılara müdahale amacı ile süpermarketin park alanına iki adet ambulans helikopter iniş yaptı. Boulder Polisi tarafından yayınlana mesajda, silahlı saldırganın hala aktif olduğu belirtilerek, vatandaşlar bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Saldırganın yakalanması için bölge polisi ve şerif departmanının operasyon düzenledi. Saldırının yapıldığı süpermarketin çevresinde bulunan güvenlik güçleri içeriye teslim ol çağrısında bulundu. Ardından içeri giren güvenlik güçleri, 40 yaşlarında beyaz bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ayağından yaralandığı görüldü.

Güvenlik güçleri, 55 yaşlarında ikinci bir şahsı daha gözaltına alırken, şüphelinin saldırı ile bir bağlantsının olup olmadığı hakkında bilgi paylaşmadı.

Güvenlik güçleri tarafından saldırının kaç kişi tarafından düzenlendiği ve saldırdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (İHA)

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