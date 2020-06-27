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  4. ABD'de tarihe geçti! İkinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı

ABD'de tarihe geçti! İkinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2020 15:21 | Son Güncelleme

ABD'deki piyangoda çıkma ihtimalinin son derece az olduğu loto ikramiyelerini 2'şer kez kazanan adam tarihe geçti.

ABD'de tarihe geçti! İkinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Mark Clark 3 yıl aradan sonra ikinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı. Clark, "Tek seferde milyonlar kazanacağınızı düşünmezken bunun iki kez olacağını asla düşünmüyorsunuz" dedi.

3 YIL ÖNCE DE 4 MİLYON DOLAR KAZANMIŞTI

"Tam olarak ne hissettiğimi kelimelere dökmek zor" diye konuşan 50 yaşındaki Clark 3 yıl önce benzin istasyonundan aldığı bir biletten de 4 milyon dolar kazanmıştı. Babasının kendisine 10 yıl önce verdiği madeni parayla bileti kazıdığını söyleyen Clark, “Bazı sağlık nedenlerinden dolayı yaklaşık bir yıl önce onu kaybettik. Bu paranın bunu kazanmamı sağladığını düşünüyorum” dedi.Eski sessiz hayatına geri döneceğini söyleyen Clark, "Babam ve ben hep birlikte balık tutuyorduk ve harika anılarına sahiptik, piyangoyu kazanmam da balık tutmaya, oğlum ve ailemle zaman geçirmeme yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

BABASININ VERDİĞİ METAL PARAYLA KAZIDI

Michigan Lottery'den bilet alan Clark, kuponu babasının 10 yıl önce kendisine verdiği metal parayla kazıdı. Rakamları kontrol edince 4 milyon dolar kazandığını gören Clark, bunun babasının şansına olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

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