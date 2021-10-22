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ABD'de tedarik sıkıntısı! Biden: Ulusal Muhafızları göreve çağırabilirim

22.10.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, tedarik zincirinde son dönemde yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekirse Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini açıkladı.

ABD'de tedarik sıkıntısı! Biden: Ulusal Muhafızları göreve çağırabilirim

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

2022'Yİ İŞARET ETTİ

Kendisi için bugüne kadar en zor yasa tasarısının silah düzenlemesi olduğunu anlatan Biden, sunucu Cooper'a dönerek, "Biliyorsun, 370 yıldır Senatodayım." ifadesini kullandı.

"KESİNLİKLE BUNU YAPARIM"

Cooper'ın "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Biden, "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. TIR şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtını verdi.

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Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz." dedi.

ÇİN'E TAYVAN MESAJI

Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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