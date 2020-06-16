HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar ’in babası koronadan öldü

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar ’in babası koronadan öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ın koronavirüse yakalanan babası hayatını kaybetti.

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar ’in babası koronadan öldü

Omar Mohamed, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Hennepin Sağlık Merkezine sevk edilmesinin ardından durumun kötüleşmesi üzerine komaya girdi.

Ilhan Omar, babasını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Babam Nur Omar Mohamed’i kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum.

Onun, benim ve onu tanıyanlar için değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır” ifadelerini kullandı.

Babasının durumunun ağırlaşması üzerine Ilhan’ın ablası Sahra, Kenya’dan ABD’ye geldi.

Somali göçmeni bir ailenin çocuğu olan Ilhan Omar, annesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası ve dedesi tarafından büyütülmüştü.

Babası 1995 yılında iç savaşı nedeniyle Somali’den mülteci olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandıKore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Süper Lig devinden transfer bombası

Süper Lig devinden transfer bombası

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Diğer Haberler
'Bir ilk' olarak az önce duyurdular! Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandı

Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandı

Konaşenkov: Rus-Türk ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi

Rus-Türk ortak devriyesine bombalı saldırı

Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

Çin’in koronavirüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi

Çin’in koronavirüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi

Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.