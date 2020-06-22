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ABD'de tepki çeken İslamofobik ilan! Müslümanlar hakkında skandal ifadeler kullandılar

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 23:06 | Son Güncelleme

ABD’nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede hafta sonu yayımlanan İslam karşıtı ilan sosyal medyada büyük tepki topladı.

ABD'de tepki çeken İslamofobik ilan! Müslümanlar hakkında skandal ifadeler kullandılar

Eyaletin en yüksek tirajlı gazetesi The Tennesseean'da tam sayfa yayımlanan ilanda, eyaletin başkenti Nashville'in “İslam tarafından yaklaşmakta olan bir nükleer saldırı altında olduğu” iddia edildi.

TARİH BİLE VERDİLER

İlanda İncil’in kehanetinden haber verildiği öne sürülerek, “Sadece inanmakla kalmıyoruz, size delillerini de sunabiliriz ki İslam, 18 Temmuz 2020’de Tennessee Nashville’de nükleer bir cihazı patlatacak.” ifadesi kullanıldı.

TRUMP İÇİN "ABD'NİN SON BAŞKANI" İFADESİ

“Nashville Vatandaşına” başlığı atılan ve “Amerika için Gelecek Bakanlığı” imzalı ilanda, Amerikan bayrağı ve alevlerin üstüne ABD Başkanı Donald Trump ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in fotoğraflarının bulunması ve Trump için ''ABD'nin son Başkanı'' ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

İLAN AŞIRI SAĞCI HRİSTİYAN BİR GRUP TARAFINDAN VERİLDİ

İlan, Hazreti İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişini bekleyen aşırı sağcı Hristiyan grup tarafından verildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), asılsız korkular içeren ilanı İslamofobiyi artırmaya yönelik çaba olarak niteleyerek kınadı.

GAZETE ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, The Tennessean yetkilileri, ''korkunç ve hiçbir şekilde kabul edilemez'' diye niteledikleri ilan için özürlerini bildirerek, normalde denetime takılması gereken ilanın nasıl yayımlandığının araştırıldığını kaydetti. (AA)

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