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  4. ABD'de timsah dehşeti! 85 yaşındaki kadın köpeğini gezdirirken öldü

ABD'de timsah dehşeti! 85 yaşındaki kadın köpeğini gezdirirken öldü

22.02.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yine bir timsah saldırısı meydana geldi. 85 yaşındaki kadın köpeğini gezdirirken timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra yetkililer köpeğin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

ABD'de timsah dehşeti! 85 yaşındaki kadın köpeğini gezdirirken öldü

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan timsah saldırısı sonucu 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Köpeğiyle gezmeye çıkan yaşlı kadın timsah saldırısında vefat ederken köpeği ise olaydan sağ kurtuldu.

ABD'DE BİR TİMSAH DEHŞETİ DAHA!

Polis yetkililerinin açıklamasına göre 85 yaşındaki ismi açıklanmayan kadına, West Palm Beach'in yaklaşık 110 kilometre kuzeyindeki Fort Pierce bölgesinde bir kanalın yanında köpeğini gezdirdiği sırada yaklaşık 3,3 metrelik timsah saldırdı. Saldırıda kadının yere düşmesi üzerine 11 metre boyundaki timsahın kadını suya çekerek öldürdüğü köpeğin ise sağ kurtulduğu açıklandı.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu saldırı sonrası timsahı yakaladı. Saldırgan timsah sürüklenerek kanaldan uzaklaştırıldı ve kamyona bindirilen timsah uyutuldu.

Bölgede son olarak 2016 yılında 2 yaşındaki Lane Graves, Florida'daki Walt Disney World'de timsah saldırısında ölmüştü. O tarihten bu yana bölgeden yüzlerce timsah taşındı.

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Florida timsah abd

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