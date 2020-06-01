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ABD’de TIR, protestocuların arasına daldı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

ABD’de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolarda, otoyolda toplanan göstericilerin arasına TIR daldı.

ABD’de TIR, protestocuların arasına daldı

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar aralıksız sürüyor.

Minneapolis kentinden geçen Interstate 35W karayolundaki köprüde toplanan göstericilerin arasına TIR daldı. Trafik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, TIR’ın hızla kalabalığın arasına doğru ilerlediği, yol üzerindeki göstericilerin ise kaçtığı görüldü.

TIR sürücüsü göstericiler tarafından araçtan çıkarıldığı sırada arbede yaşandı. Sürücü, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

MİNNESOTA VALİSİ WALZ: KORKUNÇ

Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından Minnesota Valisi Tim Walz, yaşanan olayı “Korkunç” diyerek değerlendirdi. Walz, TIR sürücüsün kapalı yola neden girdiği ve neden kalabalığın arasına daldığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığını ifade etti. Vali, olayda herhangi bir yaralının rapor edilmediğini aktardı. Öte yandan, otoyoldaki kalabalığın 5 bin ila 6 bin kişi arasında olduğu belirtildi.

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