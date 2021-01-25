HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

25.01.2021 00:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senatoda yapılacak azil yargılaması nedeniyle büyük çaplı protestoların beklendiği ve ABD Kongresini 5 bin Ulusal Muhafız'ın koruyacağı belirtildi.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için başkent Washington'da konuşlandırılan yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız, yavaş yavaş geri çekilmeye başladı.

Öte yandan Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın 8 Şubat haftası başlayacak azil soruşturması nedeniyle büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

5 BİN ULUSAL MUHAFIZ

Ayrıca, Kongreyi korumak üzere kentte 5 bin Ulusal Muhafız görev yapacak.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke ettiCanlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke etti
İsrail’de tüm uluslararası yolcu uçuşları askıya alındıİsrail’de tüm uluslararası yolcu uçuşları askıya alındı
17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?

En Çok Okunan Haberler

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İtalya’da veri hatası nedeniyle Lombardiya’da yanlışlıkla karantina uygulandı

'Yanlışlıkla' alınan karantina kararı ülkeyi karıştırdı

İsrail’de tüm uluslararası yolcu uçuşları askıya alındı

İsrail’de tüm uluslararası yolcu uçuşları askıya alındı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan’ın Karabağ’ı almasından mutluyuz

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan’ın Karabağ’ı almasından mutluyuz

Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 ceset bulundu

Tehlikeli bölgede 19 yanmış ceset bulundu

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.