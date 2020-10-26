ABD’de Trump destekçileri ile karşıtları arasında kavga anı kamerada

Kameralara yansıyan olayda karşılıklı yumruk ve tekmeler havada uçtu, polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Dünya 3 Kasım'da ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine kilitlendi. Seçimlere sayılı günler kala ABD Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçmene seslenmeyi sürdürüyor. Tarafların destekçileri de sokaklara çıkarak kazanmasını istedikleri adayın kampanyasına destek vermeye devam ediyor. New York'un en işlek bölgelerinden biri olan 5. Cadde'deki Trump Tower binası önünde toplanan Trump destekçileri, şehirde tur atmak için bir süre toplu olarak hareket ettikten sonra "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" grubu üyeleriyle karşı karşıya geldi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Trump’ı destekleyenler ve karşıtlarından oluşan bir grup arasında arbede yaşandı. Polis kavgayı ayırmaya çalışırken güçlük yaşadı. Kavgaya karşılan bir çok kişi gözaltına aldı.



