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ABD'de tuhaf olay! Çaldıkları araçla kaza yapan 3 hırsız koşarak kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

ABD'de SUV tipi aracı çalan 3 hırsız, yaptıkları feci kazadan hemen sonra araçtan inip koşarak kaçtı. Kaza anı, trafik denetleme kameralarına yansıdı.

ABD'de Wisconsin eyaletine bağlı olan Milwaukee şehrinde, 3 hırsız çaldıkları SUV tipi araçla kaza yaptıktan sonra olay yerini koşarak terk ettiler. 3 hırsızın feci kazası, trafik denetleme kameralarına yansıdı.

ARAÇ DURMAMIŞKEN ATLAYIP KAÇTILAR

SUV tipi aracı çalan 3 hırsız, bahsi geçen kameranın kayda aldığı bölgedeki kırmızı ışığı geçince yol hakkını kullanan araca çarptı. Çaldıkları araçla kaza yapan 3 hırsız, araç durmadan aşağı atlayıp olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD hırsız Kaza

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