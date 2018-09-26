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ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını takip etmek üzere ABD'de bulunan Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı...

cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmek üzere ABD'de bulunan Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın alarmı verildi. Otelde bulunan CNN TÜRK yorumcusu Hakan Çelik, endişeye mahal bir durumun olmadığını söyledi.

Otel boşaltılırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türk gazeteciler erdoğan

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