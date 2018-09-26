ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı

cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmek üzere ABD'de bulunan Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın alarmı verildi. Otelde bulunan CNN TÜRK yorumcusu Hakan Çelik, endişeye mahal bir durumun olmadığını söyledi.
Otel boşaltılırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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