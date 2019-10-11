ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump'ın partisinden 29 Cumhuriyetçi milletvekili, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye karşı yapılan harekattan dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanması için yasa teklifi hazırlayacaklarını duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekillerinin Senato'da benzer bir yasa tasarısını teklif etmelerinin ardından aralarında Cumhuriyetçi Parti Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti Denetçisi Steve Scalise ve diğer parti yetkilileri Ankara'nın 'agresif tutumuna' sert bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler.

Cumhuriyetçi Parti Temsilcisi ve Divan Başkanı Liz Cheney yaptığı açıklamada, "Türkiye yönetiminin harekatın sonuçlarına katlanması gerektiğini" söyledi.

Bu taslağın, çoğunluğunu Demokratların oluşturduğu temsilciler meclisinde nasıl bir yankı bulacağı henüz bilinmiyor.



