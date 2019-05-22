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Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

22.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan ve 1980'lerin sonunda Somali ordusunda tabur komutanıyken, yüzlerce kişiyi öldürmek ya da işkence sonrası sakat bırakmakla suçlanan Somalili bir Uber sürücüsü, işkenceden suçlu bulundu.

Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Emekli Albay Yusuf Abdi Ali, kendisine 32 yıl önce işkence edildiğini söyleyen Farhan Tani Warfaa adlı Somali vatandaşının açtığı davada 500 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Dönemin Somali diktatörü Muhammed Siad Barre'nin destekçisi olduğu öne sürülen Ali, bu aybaşına kadar Uber sürücülüğü yapıyordu. Uber, Ali'nin ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

Ali'nin geçmişiyle ilgili iddialar ilk kez 1992'de Kanada televizyonunda yayımlanan bir belgeselde ortaya atılmıştı.

Belgeselin yayımlandığı dönemde Ali, Toronto'da koruma görevlisi olarak çalışıyordu.

İddiaların ardından sınır dışı edilen Ali'nin 1996'da ABD'ye yerleştiği ve Uber ve Lyft'de sürücülüğe başlamadan önce, Washington'daki Dulles Havalimanı'nda koruma görevlisi olarak çalıştığı belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Ali'nin ülkeye nasıl giriş yaptığıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

'MEZARLIK GÖREVLİLERİNE RÜŞVET VEREREK KURTULDUM'

Ali'nin askerleri tarafından 1987'de Somali'de evinden kaçırıldığını söyleyen Farhan Tani Warfaa, 2004'te dava açtı.

Warfa ifadesinde aylarca işkence gördüğünü ve subayken "Karga" lakabıyla nam saldığı öne sürülen Ali'nin emriyle vurulduğunu söyledi. Warfa, mezar kazıcılara rüşvet vererek hayatta kaldığını anlattı.

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Mahkemede, ABD'nin eski Somali Büyükelçisi, Ali'nin emrinde görev yapan eski askerler ve işkence kurbanı olduğunu söyleyen başka bir Somali vatandaşı da ifade verdi.

Dava İşkence Kurbanlarını Koruma Yasası kapsamında açıldı. Bu yasayla, işkenceden suçlu bulunanlara sadece tazminat cezası verilebiliyor. Yasada hapis cezasıyla ilgili bir madde bulunmuyor.

Uber ve Lyft'in Ali hakkındaki güvenlik soruşturmasını, FBI ve Interpol'ün veri tabanlarını kullanan "Checkr" adlı bir özel şirketin yaptığı belirtiliyor. Şirketin sicil kaydını verirken, cinsel saldırı ve uluslararası yaptırımlarla ilgili diğer veri tabanlarından da yararlandığı belirtiliyor.

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ABD Uber Somalili emekli albay savaş suçu

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