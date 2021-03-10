ABD'de üç kadın yolcu, maske uyarısında bulunan Uber sürücüsüne saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco eyaletine bağlı Bayview bölgesinde 32 yaşındaki Subhakar Khadka adlı Uber şoförü, aracına aldığı üç yolcunun saldırısına uğradı. Khadka müşterilerine maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen yolcular, uber şoförünün ağzındaki maskeyi yırtarak, biber gazı sıktı.

Khadka'nın aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca binen üç kadın yolcudan ikisinin maske takmadığı ve Khadka’nın bu sebeple kendilerini uyardığı görüldü. Khadka, kadınların daha sonra kendsine ırkçı hakaretler ettiklerini ve biber gazı sıktıklarını belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

