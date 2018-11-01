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ABD'de uçağın kargo bölümünde sızıp kalan görevli bir saat uçtu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

ABD'de bir havayolu şirketinde çalışan işçi, alkolden sızdığı uçağın kargo bölümünde bir saat yolculuk yaptı.

ABD'de uçağın kargo bölümünde sızıp kalan görevli bir saat uçtu

ABC News'in haberine göre, Amerikan Havayollarında (American Airlines) çalışan bir görevli, geçen hafta Kansas City'den Chicago'ya 86 yolcusuyla hareket eden uçağın kargo bölümünde alkolden sızmış halde bulundu.

Kargo bölümünde bir saat yolculuk gerçekleştiren görevlinin, uçağın hareket ettiği gece fazla alkol tükettiği ve sızdığı bildirildi.

Bu arada görevlinin, uçağın kargo bölümünde basınç dengesini sağlayan mekanizma ve ısıtıcı sistem olduğu için hayatta kaldığı belirtildi.

Kalkıştan önce kargo bölümünde kontrol edilmesi gereken bagaj veya yük olmadığı için sızıp kalan işçinin fark edilmediği ifade edildi.

Amerikan Havayolları, söz konusu işçide herhangi bir sağlık sorunu olmadığını duyurdu. İşten uzaklaştırılan işçi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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