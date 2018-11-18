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ABD'de uçakta şoke eden görüntü! Uçağın arka tarafına geçen çift herkesi şaşkına çevirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

ABD'de bir uçakta kaydedilen görüntüler herkesi şoke etti. Yolculuk sırasında uçağın arkasına geçen çift yaptıkları hareketlerle ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerle ilgili olarak çift için 'İlgi istiyorlar' yorumunda bulunurken, bazıları ise 'Uzun yolculuk sırasında esnemek için güzel hareket' dedi.

ABD'de uçakta şoke eden görüntü! Uçağın arka tarafına geçen çift herkesi şaşkına çevirdi

Uzun saatler süren uçak yolculukları kimi zaman bir hayli can sıkıcı olabiliyor. Duruş bozukluğu ve eklemlerde çeşitli ağrılara sebebiyet veren bu durumun üstesinden gelmek isteyen bir çiftin yaptığı hareketler ise uçakta bulunan herkesi şaşkına çevirdi.

Bir yolculuk sırasında uçağın arka tarafına geçen çift kimsenin kendilerini görmediğini sandığı bir sırada yoga yapmaya başladı. Genç çift özellikle karın kaslarını çalıştıran hareketleri yaparak birbirlerini kaldırmaya ve bir akış yapmaya başladı.

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Havada parendeler atan çiftin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Fakat çiftin yaptığı hareketler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yolcular uyuklarken çekilen görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, “Bunlar sirk palyaçosu herhalde. Bu insanlar ilgi için her şeyi yapar” yorumunu yaparken, diğerleri de bu çekimin planlı olarak yapıldığını öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ismi açıklanmayan yogacıların esneme hareketlerinin güzel ve faydalı olduğunu söyledi.

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ABD uçak Yoga

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