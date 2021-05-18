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ABD'de UFO görüntülendi!

18.05.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den yine gizemli bir video geldi. Görüntülerdeki cismin UFO olduğu iddia ediliyor.

ABD'de UFO görüntülendi!

ABD'de San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen görüntüler şok etkisi yarattı.

Bir UFO olduğu iddia edilen cisim bir süre dolaştıktan sonra suyun içine girip gözden kayboluyor.

Koyu renkli nesnenin görüntüleri belgesel film yapımcısı Jeremy Corbell tarafından Instagram'da paylaşıldı.

Corbell paylaşımında "Bu varlığın dünyadan mı yoksa başka bir gezegenden mi olduğunu bilmiyorum" diye yazdı.

ABD donanması tarafından 15 Temmuz 2019'da çekildiği belirtilen görüntülerden sonra yapılan arama çalışmalarında suya dalan gizemli cisme dair bir ipucu bulunamadı.

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