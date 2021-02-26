ABD'de üniversite kütüphanesini zehirli örümcekler bastı

Üniversitenin halkla ilişkiler biriminin yardımcı direktörü Kim Broekhuizen'in açıklamasına göre Ann Arbor Yerleşkesi'ndeki örümcekler ocak ayının sonunda görüldü.

Örümcek türlerinde uzman Profesör Anne Danielson-Francois, Shapiro Lisans Eğitimi Kütüphanesi'nde görülen canlıların Akdeniz münzevi örümceği (Loxosceles rufescens) olduğunu tespit etti.

Akdeniz münzevi örümceğinin ısırığındaki zehir küçük ölçekte deride tahrişten doku ölümü olarak da bilinen nekroza kadar farklı semptomlara yol açabiliyor.

Biyolog Danielson-Francois, bugüne dek birçok örümcek türünü tespit etmesi için kendisiyle iletişime geçildiğini fakat ilk defa Michigan'da bu örümcek türüne rastladığını söyledi.

Bodrum katındaki üç zehirli örümcek nedeniyle kütüphane Pazar ve pazartesi günü kapatıldı.

Kütüphanenin kapatılmasının olayla ilgili "bir yanlış anlaşılmadan" kaynaklandığını belirten Broekhuizen, "Üniversite sakinlerine verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz" açıklamasında bulundu.

Kütüphanenin bodrum katının kamusal kullanıma açık olmadığını belirten yetkili, gerekli kontrollerden sonra kütüphanenin Salı günü yeniden hizmet vermeye başladığını söyledi.

Danielson-Francois "Bu örümceklerle çok yakın temasta bulunmadığınız sürece tehlikede değilsiniz" diyerek üniversitedekilerin endişelenmemesi gerektiğini belirtti.

