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ABD'de üretildi! Koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

ABD’li mikrobiyoloji Profesörü Dr. Florian Krammer ve ekibinin geliştirdiği ELISA test metoduyla, koronavirüs hastalığından iyileşen kişilerde bulunan, ‘virüse karşı gelişen antikorlar’ tespit edildi. Bu antikorlar koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak. Dr. Krammer ve ekibinin çalışmasını, Köln Üniversitesinde kanser araştırmaları yapan Dr. Faruk Şiranlı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi.

ABD'de üretildi! Koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak

ABD’de bulunan Icahn Tıp Fakültesi mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Florian Krammer ve ekibi, koronavirüse karşı etkili güvenilir antikor tespit ettiklerini açıkladı. ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) testi kullanılarak tespit edilen bu antikorlardan serum üretilebilecek. Mevcut koronavirüs testleri (PCR ve nükleid asit bazlı) bir kişi ancak koronavirüse yakalandığı zaman tespit sağlıyor ve haliyle kişinin vücudunda o sırada virüse karşı antikor gelişiyor. Geliştirilen ELISA testiyle, koronavirüsten iyileşmiş kişilerin vücudunda bulunan ve hastalığa karşı belki de ömür boyu taşıyacakları antikorlar tespit edildi. Prof. Dr. Krammer ve ekibi, bu antikorlar kullanılarak serum üretileceğini açıkladı.

KORONAVİRÜSE KARŞI SERUM ÜRETİLECEK

Köln Üniversitesi’nde kanser araştırmaları üzerine uluslararası çalışmalar yapan Dr. Faruk Şiranlı, “Koronavirüse karşı bilim insanlarının yoğun çalışmaları devam etmektedir. Alman Tıp dergisinde, Dr. Krammer ve çalışma grubunun ABD’de geliştirdikleri antikor testi çalışması yayınlandı. ELISA Antikor Test Metodu diye adlandırdıkları bu metot, insanda koronavirüse karşı bağışıklık olup olmadığını test etmeyi sağlıyor” dedi.

Dr. Şiranlı, “Malum olduğu üzere bir hastalığa yakalanan kişide o hastalığın mikrobuna karşı vücutta antikorlar oluşur. Bu antikorlar bir zaman süresi diliminde veya ömür boyu kişiyi, bu hastalığa karşı bağışık kılar ve koruyucu olarak görev yapar. Koronavirüs için de aynı durum söz konusu. İyileşen hastalardan elde edilen antikor serumunu, Çin’in İtalya’ya gönderdiğini biliyoruz. Sağlık personeli için bu serum hayati önem taşıyor” dedi.

Dr. Şiranlı, iyileşen hastalardan ELISA test metoduyla elde edilen güvenilir antikorlardan serum hazırlanarak, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı korunacağını belirtti.

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koronavirüs ABD Florian Krammer

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