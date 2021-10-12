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ABD'de uzmanlardan 60 yaş ve üzeri için aspirin uyarısı

12.10.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de uzmanlardan oluşan bir grup, doktorların kalp krizi ya da felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

ABD'de uzmanlardan 60 yaş ve üzeri için aspirin uyarısı

Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarını geride bıraktığını açıkladı.

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60 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN UYARI

Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini belirtti.

Diğer yandan açıklamada 40’lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50’li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ HASTALAR İÇİN DÜŞÜK DOZ

Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi.

Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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