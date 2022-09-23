ABD'de vahşet itirafı! Öldürdü, ipe astı, cinsel organını yedi

ABD'de 2019 yılında bir üniversite öğrencisini öldüren ve cesedini parçalara ayıran Michiganlı adam suçunu itiraf etti. Tüyler ürpertici ayrıntılar karşısında anlattıklarıyla kan donduran adam cesedin bazı parçalarını da pişirip yediğini söyledi. Latunski avukatı akıl hastalığı geçmişine dayanan bir savunma yapmış, cani de suçsuz olduğunu savunmuştu.

''CİNSEL ORGANINI KESİP YEMİŞ''

ABD'de öldürülen 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Kevin Bacon'un kahvaltıya gelmemesi üzerine aile üyeleri polise, 2019'da Noel'de kayıp ihbarında bulundu. Oda arkadaşı, önceki gece tanıştığı bir adamı ziyarete gittiğini söylerken, bu bilgi, araştırmacıları Latunski'nin Shiawassee İlçesindeki evine götürdü.

Polis, adamın çıplak halde evin tavanından baş aşağı asılı halde bulunduğunu söylerken Latunksi cinayet işlemediğini söylemişti. Tutuklanan adam daha sonra Kevin'i bıçakladığını, boğazını kestiğini ve onu kirişlerden bir iple astığını itiraf etti. Belgelere göre ayrıca cinsel organının bir kısmını kesip yediğini söyledi.

ARKADAŞLIK UYGULAMASINDA TANIŞMIŞLAR

Polis, Bacon'ın ile Mark Latunski'nin bir önceki gece önce ağırlıklı olarak eşcinsel, biseksüel ve trans erkeklere yönelik bir arkadaşlık uygulaması olan Grindr'de tanıştığını tespit etti.



*Fotoğraftaki kişi Kevin Bacon

Latunski, 18 Ekim'de başlayacak duruşma öncesinde 13 Ekim'de savunma duruşması için mahkemeye çıkacaktı. Daha önce Latunski suçsuz olduğunu savunmuş, avukatı da akıl hastalığı geçmişine dayanan bir savunma yapmıştı. Michigan Eyalet Polisi Latunski'nin faaliyetlerini araştırmaya devam ediyor.



