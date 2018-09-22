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ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2018 04:30 | Son Güncelleme

New York'ta bir bebek ve çocuk bakımevinde çalışan 52 yaşındaki kadın, kasap satırı ve bıçağıyla 3 yeni doğmuş bebeği bıçakladı. Kadına engel olmaya çalışan 3 kişi de yaralandı.

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

New York Polis Departmanı, kentin Queens bölgesinde Flushing mahallesinde Mei Xin Care adlı bebek ve çocuk bakım merkezinde çalışan kadın, biri 3 günlük, biri 20 günlük, biri de 1 aylık üç bebeği satır ve bıçakla kanlar içinde bıraktı. Saldırgan kadın, kendisine müdahale etmeye çalışan üç yetişkini de yaraladı.

GÖZALTINA ALINDIĞINDA BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ

Polis sabah erken saatlerde meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan kadının bilincinin yerinde olmadığını ancak daha sonra bilincini yeniden kazandığını açıkladı.

İKİ BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Polis, kız bebeklerden ikisinin karınlarından, birinin de kulak, ağız ve çenesinden bıçaklandığını ifade ederek iki bebeğin durumlarının kritik olduğunu açıkladı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD bebek satır saldırı

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