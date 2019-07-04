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Vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

ABD'de yetkililer, iguana sayısında görülen artışa karşı önlem olarak vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı yaptı.

Vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı

Florida eyaletinde sıcak havalar, iguanaların sayısının da değişmesine sebep oldu. Bu yıl normalden fazla üreyen iguanaların çoğalmasına engel olmak için yetkililer, vatandaşlardan yardım istedi.

İguanaların şehrin altyapısına zarar verdiğini söyleyen yetkililer, vatandaşlardan kendi mülklerinde gördükleri iguanaları öldürmelerini istedi. Florida Üniversitesi'nden biyolog Joseph Wasilewski, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu, Florida için çok ciddi bir sorun. İguana sayısının artması, tarımın yok olmasına, yolların zayıflamasına ve salmonella bakterisinin yayılmasına sebep olabilir" dedi.

Yetkililer, yeşil iguana türünün yaklaşık 1 buçuk metreye kadar uzayabildiğini ve yılda 75 yumurta bırakabildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD vatandaş iguana

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