ABD'de 'yakın temas'ın tanımı değişti

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 'korona virüslü bir kişiyle yakın temas'ın tanımını değiştirdi. Yeni yönetmelikte 'yakın temas' tanımı genişletilirken, karantina kuralları da sıkılaştırılmış oldu.

CDC, daha önceden enfekte bir kişiyle en az 15 dakika boyunca 6 feet (1.8 metre) mesafede biraraya gelmiş olmayı yakın temas olarak kabul ediyor; bu kişilerin karantinaya girmesi isteniyordu.

Yeni tanımda ise virüsün daha kısa süre içinde bulaşabildiği vurgulanıyor; koronalı bir kişiyle kısa süreli ama birden fazla sayıda temas sırasında bulaş gerçekleşebildiği belirtiliyor. Buna göre ABD'de artık, virüsü kapan bir kişiyle 24 saatlik bir süre içinde toplamda en az 15 dakika boyunca, birden fazla kez biraraya gelen kişiler de yakın temaslı sayılacak. Yani, toplamı 15 dakikayı bulan birkaç kısa temas da, artık 'yakın temas' olarak değerlendirilecek.

CDC'nin yönetmeliği, bir cezaevinde yaşanan bulaşın incelenmesi üzerine değiştirildi. Vermont'ta yaşanan olayda, bir cezaevi çalışanının sekiz saatlik bir süre içinde, koronaya yakalanmış bazı mahkumlarla toplam süresi 17 dakikayı geçmeyecek şekilde 22 defa kısa temasta bulunduktan sonra virüs kaptığı belirtildi. Bu olayda bazı mahkumların maskelerini takmadığı, virüsün de temas süresinin kısa olmasına rağmen bu şekilde gardiyana bulaşabildiği açıklandı.

