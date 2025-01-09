ABD'de yangın cehennemi... İnsanlar Los Angeles'ı terk ediyor: Biden 'Büyük Afet' ilanını onayladı! Ekonomik kayıp 2 trilyon...

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles’ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley’deki orman yangınları devam ediyor. Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde dün sabah başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu. Büyük kaosun yaşandığı Los Angeles'ta insanlar şehri terk etmeye başladı. Ekonomik kaybın müthiş seviyelere ulaşması sonrası ABD Başkanı Joe Biden 'Büyük Afet' ilanını onayladı.

YANGIN GÜNEYE İLERLİYOR

Dün gece 10.30 sularında San Fernando’nun kuzeyindeki Sylmar’da çıkan Hurst yangınında şimdiye kadar 500 dönümlük alan etkilendi. San Fernando Vadisi’ndeki Woodley’de 06.15 civarında başlayan yangında ise en az 75 dönümlük bir alanın etkilendiği duyuruldu. Yangının güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru yayıldığı uyarısı yapıldı.

1100'DEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ

Yetkililer, orman yangınları nedeniyle 80 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu ve yangınların en az 28 bin yapıyı tehdit ettiğini açıkladı. Yangınlarda, şu ana kadar bin 100’den fazla yapı hasar gördü.

EĞİTİME YANGIN ENGELİ

Los Angeles’ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede eğitime ara verildi. Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlardan 80 okul bölgesinden en az 19’u etkilendi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRIS'IN EVİNE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Yerel basın, "Hollywood kabusu" ifadeleriyle tanımlanan yangında çok sayıda ünlü ismin yaşadığı yer için tahliye emri verilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Los Angeles’taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Sözcüsü Ernesto Apreza, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, “ABD Başkan Yardımcısının yaşadığı mahalle için tahliye emri verildi. O sırada evde kimse bulunmuyordu” dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin de küle döndüğünü duyurdu.

YANGIN RÜZGARLA BİRLİKTE GÜNEYE DOĞRU YAYILDI

Dün gece 10.30 sularında San Fernando'nun kuzeyindeki Sylmar'da çıkan Hurst yangınında şimdiye kadar 500 dönümlük alan etkilendi. San Fernando Vadisi'ndeki Woodley'de 06.15 civarında başlayan yangında ise en az 75 dönümlük bir alanın etkilendiği duyuruldu. Yangının güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru yayıldığı uyarısı yapıldı.

EKONOMİK KAYIP 2 TRİLYON DOLAR!

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı. Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı.

BÜYÜK AFET İLANINI ONAYLADI

Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Bu akşam Los Angeles'tan döndükten sonra, daha önce bölgede yaşanan tarihi yangınlarla mücadele eden polis, itfaiye ve acil durum personeliyle bir araya geldi ve Kaliforniya için Büyük Afet ilanını onayladı. Başkan Biden, önümüzdeki günlerde tam federal müdahaleyi yönlendirmeye odaklanmak için yaklaşan İtalya seyahatini iptal etme kararı aldı" dedi.

İNSANLAR LOS ANGELES'I TERK EDİYOR

Los Angeles'ı terk etmek isteyen bölge sakinleri şehir çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İHA-DHA-AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır