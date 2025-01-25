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  4. ABD'de yangın etkisini sürdürüyor! Trump’tan çarpıcı soru: “Adeta bomba etkisi gibi, değil mi?”

ABD'de yangın etkisini sürdürüyor! Trump’tan çarpıcı soru: “Adeta bomba etkisi gibi, değil mi?”

25.01.2025 12:46
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.01.2025 12:46
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ABD’nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren Palisades ve Eaton orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi, toplam 37 bin 469 dönümlük alanın yandığı açıklandı. Öte yandan Başkan Donald Trump bölgeye ziyarette bulundu.

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 7 Ocak’ta başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, felaketin bilançosu bir kez daha ağırlaştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 11, Eaton Yangını'nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28’e yükseldi.

California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi’nden yapılan açıklamada, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan ve 6 bin 500’ü aşkın yapıyı küle çeviren Palisades Yangını'nın yüzde 65 oranında kontrol altına alındığı belirtilirken, 14 bin 21 dönümlük alana yayılan ve 9 bin 410 yapıyı kullanılamaz hale getiren Eaton Yangını'nın ise yüzde 89 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

ALEVLER 9 BİN 400 DÖNÜMLÜK ALANA YAYILDI

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde başlayan yeni orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle 9 bin 400 dönümden fazla alana yayılırken, 31 binden fazla kişi için tahliye emri verildi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınırken, kuzeyde yeni bir yangın daha başladı. Los Angeles'a bağlı Hughes'taki şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla etkisini arttıran orman yangını 9 bin 400 dönümden fazla alana yayılırken, 31 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi.

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Los Angeles County Şerifi Robert Luna, 23 bin kişiye ise tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi. Los Angeles'ın kuzeyindeki San Gabriel Dağları'ndaki 700 bin dönümlük park ziyaretçilere kapatıldı. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Hughes yangınında 4 binden fazla itfaiyecinin çalıştığını açıkladı.

MAHKUMLAR YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM EDİYOR

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Los Angeles'taki şiddetli orman yangınlarında gece gündüz çalışan itfaiyecilerin yanında mahkumların da çalıştığı açıklandı. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için çalıştığını söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, düzenlediği basın toplantısında 13 binden fazla kişinin şimdiye kadar 6 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu, bunun da orman yangınlarından etkilenen Los Angeles sakinlerini destekleyeceğini belirtti.

TRUMP’TAN YANGIN BÖLGESİNE ZİYARET

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ABD’nin California eyaletinde 7 Ocak’ta Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınlarının etkileri sürerken, Başkan Donald Trump afet bölgesini ziyaret etti. Trump, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na inişinde California Valisi Gavin Newsom tarafından karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, afet bölgesinde incelemelerde bulunacağını belirtti. California Valisi Gavin Newsom’un sıcak karşılamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Trump, yangının yarattığı yıkıma dikkat çekerek, “Adeta bir bombanın hedefi olmuş gibisiniz. Değil mi?” şeklinde konuştu

“BU SORUNU ÇÖZMEK İÇİN BURADAYIZ”

Trump, yaşanan felaketin yaralarını saracaklarını vurgulayarak, “Bunu düzeltmek ve bu sorunu çözmek için buradayız” dedi. Orman yangınlarının oluşturduğu hasar için federal desteğin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE'DAN DESTEK ZİYARETİ

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Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, yangından etkilenenler için Pasadena'da kurulan yemek dağıtım merkezine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Prens Harry ve Meghan Markle, World Central Kitchen gönüllüleriyle bir araya gelerek mağdurlara destek verdi. Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo, çiftin desteklerini “ilham verici” olarak nitelendirdi.

GÜNEY KORE'DEN 1 ABD'YE 1 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Güney Kore hükümeti, ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles’ta çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelere 1 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağını açıkladı.
ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles’ta 7 Ocak’ta başlayan ve büyük bir yıkıma neden olan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Güney Kore’den ABD’ye yardım eli uzandı.

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"YARDIMCI OLMASINI UMUYORUZ"

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangınlardan etkilenen bölgelere yardım kuruluşları aracılığıyla 1 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağı belirtilerek, “Söz konusu yardımın, felaketten etkilenen bölgelerdeki halkın karşılaştığı zorlukları aşmasına ve hızla normal hayata dönmesine yardımcı olmasını umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kaliforniya (California) orman yangını Meghan Markle Los Angeles abd
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